பிடிங்க.. போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகள் லிஸ்ட்! இப்போ என்ன சொல்வீங்க? ராகுல் காந்தி கேள்வி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகள் குறித்த டேட்டா இல்லை என்று மத்திய அரசு கூறிய நிலையில், விவசாயிகளின் விவரம் தன்னிடம் இருப்பதாக கூறி ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும், வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி.

டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார் ராகுல் காந்தி. அப்போது அவர் கூறியதாவது:

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் விவசாயிகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு உண்மையை மூடி மறைக்கிறது. உயிரிழந்த விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்க வேண்டும்.

English summary

Days after the government told Parliament it has no data on farmers who died during the year-long protests, senior Congress leader Rahul Gandhi came up with a list of over 400 deceased farmers and claimed their families have been compensated by the party-ruled Punjab government.