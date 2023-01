செல்லாது செல்லாது.. 3 டோஸ் போட்டாலும் கொரோனா வருமாம்! தலைசுற்ற வைக்கும் தகவலை சொன்ன ஆய்வு முடிவு!

Delhi

டெல்லி : உலகெங்கிலும் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் தலை தூக்கத் தொடங்கி இருக்கும் நிலையில் சீனாவில் கோரத்தாண்டவம் ஆடி வருகிறது என்றே கூறலாம். இந்த நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசி மூன்று தவணை போட்டிருந்தாலும் நோய் பாதிப்பு ஏற்படும் என ஆய்வில் அதிர்ச்சி தரும் தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா அதற்கு அடுத்தபடியாக உலகம் முழுவதும் தனது கிளைகளை விரித்து சமூக பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவிலும் சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் கொரோனாவால் பல்வேறு இழப்புகளை சந்திக்க நேர்ந்தது.

இதையடுத்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொரோனா காரணமாக உயிரிழந்த நிலையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மிகத் தீவிரமாக இருந்தது. இதைனையடுத்து கொரோனா தடுப்பூசி திட்டமானது இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளில் தீவிர படுத்தப்பட்டு மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் அரசுகளின் தீவிர முயற்சியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

காதை கிழிக்கும் மரண ஓலம்.. சீனாவை நாலாபக்கமும் அலறவிடும் கொரோனா.. 36 நாட்களில் 60,000 பேர் மரணம்

At a time when the impact of the corona virus is starting to raise its head around the world, it can be said that China is going crazy. In this situation, a shocking information has been revealed in the study that the disease will be affected even if the corona vaccine has been administered for three times.