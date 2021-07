இஸ்ரேல் ஸ்பைவேர் "பெகாசஸ்" பயன்படுத்தி உளவு பார்க்கப்பட்டதா.. மத்திய அரசு விளக்கம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இஸ்ரேலிய ஸ்பைவேர் 'பெகாசஸ்' '(Pegasus)ஐப் பயன்படுத்தி இந்தியாவில், அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களின் தொலைபேசி எண்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக டேட்டா கசிந்துள்ளது.

வாஷிங்டன் போஸ்ட் நாளிதழ் மற்றும் 16 ஊடக நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்த செய்தியை வெளியிட்டுள்ளன.

என்னாது.. நான் இளம் வயசிலேயே செத்துட்டேனா?.. அடப்பாவிகளா.. சித்தார்த்

இந்த சாப்ட்வேர் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட செல்போன்களின் முழு கட்டுப்பாடும் அதை கண்காணிப்பவருக்கு போய் விடும். அந்த செல்போனின் கேமராவை இயக்குவது, போனில் பேசும் உரையாடல் உட்பட அனைத்துமே உளவாளி கைகளுக்கு போய்விடும்.

English summary

The union government has responded to the allegations that phones numbers of Indian ministers, opposition leaders and journalists have been found on a leaked database of targets for hacking that used Israeli spyware 'Pegasus'.