குளிர்காலத்தில் இதய பிரச்சினைகள் அதிகரிப்பது ஏன்? தடுக்க என்ன செய்யனும்? மருத்துவ நிபுணர்கள் அட்வைஸ்

டெல்லி: குளிர்காலங்களில் இதய பிரச்சினைகள் அதிகரிப்பது ஏன் என்பது குறித்தும் இதய நோய்கள் வராமல் தற்காத்துக்கொள்வதற்கு என்ன மாதிரியான லைப் ஸ்டலை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது பற்றிய முழு விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

குளிர் காலம் வந்து விட்டாலே பலருக்கும் கஷ்டம்தான். உடலை நடு நடுங்க வைக்கும் குளிரால் பலரையும் வாட்டி வதைக்கும்.

குளிகாலங்களில் பல்வேறு நோய்களும் நம்மை தாக்குகின்றன. சளி, தொண்டை வலி, காய்ச்சல் மட்டும் இன்றி மேலும் தீவிர உடல் நல பாதிப்புகளும் குளிர் காலத்தில் பலருக்கு ஏற்படுகிறது.

Here you can find complete details on why heart problems increase in winters and what kind of lifestyle to follow to protect yourself from heart diseases.