அது என்ன கருப்பா? குளியறைக்குள் அலறிய இளம்பெண்! தொக்காக சிக்கிய இளைஞர்! உறைந்த போன மக்கள்..!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு அருகே இலங்கை அகதிகள் முகாம் குடியிருப்பில் பெண்கள் குளிக்கும் குளியலறையில் கேமரா பொருத்தி படம் எடுக்க முயற்சி செய்த இலங்கை வாலிபரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு அருகே உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாம் குடியிருப்பு உள்ளது. இங்கு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கும் முன்பு இலங்கையிலிருந்து தமிழகம் வந்த மக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் அந்த பகுதியில் வசித்து வரும் பெண் ஒருவர் வீட்டு வேலைகளை முடித்து விட்டு குளிப்பதற்காக வீட்டின் வெளிப்புறம் உள்ள குளியலறைக்குச் சென்று குளித்துள்ளார்.

Police have arrested and jailed a Sri Lankan teenager who tried to film a camera in the bathroom of a Sri Lankan refugee camp near Wattalakundu in Dindigul district.