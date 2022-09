என்னது ஒரு லட்சமா? சத்தியமங்கலத்தில் ‘ஷாக்’ கொடுத்த கரண்ட் பில்! அப்பறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்டே!

Erode

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே கூலி தொழிலாளியின் வீட்டிற்கு மின் கட்டணம் ரூ.94985 என குறுஞ்செய்தி வந்ததால் கூலித் தொழிலாளி அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில், அதன் பின்னர் அதிகாரிகள் கூறிய விளக்கம் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்திற்குள்ளாகி இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் சுமார் 8 ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயுத தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவித்தார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,"தமிழகத்தில் மின் கட்டணத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன, 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் திட்டம் தொடரும், 200 யூனிட் வரை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ரூ.27.50 கூடுதலாக மின் கட்டணம் மாற்றம் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

