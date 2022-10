பிஎஸ்எப் வீரர்கள் எல்லையில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்களா? ஆர்எஸ்எஸ் தலைவருக்கு ஒவைசி கேள்வி

Hyderabad

oi-Jackson Singh

ஹைதராபாத்: மக்கள்தொகை சமநிலையின்மைக்கு வங்கதேசத்தில் இருந்து நடைபெறும் ஊடுருவலே காரணம் என ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் தத்தாத்ரேயா ஹொசபலே கூறியிருந்த நிலையில், அதற்கு அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சித் தலைவர் அசாதுதீன் ஒவைசி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

வங்கதேசத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்குள் ஊருடுருவல் நடந்திருக்கிறது என்றால், பிஎஸ்எப் வீரர்கள் எல்லையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்களா என ஒவைசி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், பிரித்தாளும் அரசியலை செய்து வரும் சிலர், ஒற்றுமையாக இருக்கும் மக்கள் மத்தியில் எப்படி பிளவை ஏற்படுத்தலாம் என்பது குறித்தே சதா சர்வக்காலமும் யோசித்து வருவதாக ஒவைசி விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

AIMIM chief Asadddin Owaisi asked that were BSF jawans sleeping on the India-Bangladesh border, in the backdrop of RSS highlighted population imbalance in India and blamed infiltration.