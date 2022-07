அமர்நாத் குகை அருகே மேகவெடிப்பு.. 15 பேர் பலி.. 20க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்- மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்!

India

oi-Vigneshkumar

ஸ்ரீநகர் : புனித யாத்திரைக்கு பக்தர்கள் செல்லும் அமர்நாத் குகை அருகே உள்ள பகுதியில் மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டு மழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் 15 பேர் பலியாகினர்.

இன்று மாலை 5.30 மணியளவில் திடீரென அமர்நாத் பகுதியில் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பால் 15 பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தற்போது அப்பகுதியில் மழை விட்டுவிட்ட நிலையில், வெள்ளப் பெருக்கில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்க ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

At least 15 people have been killed and 20 are missing following a cloudburst near the holy cave shrine of Amarnath in Jammu and Kashmir.