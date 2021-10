லக்கிம்பூர் விவசாயிகள் படுகொலையை குறிப்பிடாமல் பாஜகவினர் தாக்கப்பட்டதாக 2-வது எப்.ஐ.ஆர். பதிவு!

India

oi-Mathivanan Maran

லக்கிம்பூர்: உ.பி. மாநிலம் லக்கிம்பூரில் விவசாயிகளை கார் ஏற்றி படுகொலை செய்த விவகாரத்தில் போலீசார் 2-வது முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்துள்ளனர். அதில் விவசாயிகாள் படுகொலை குறித்து குறிப்பிடாமல் பாஜகவினர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது குறித்து மட்டுமே பதிவு செய்திருக்கின்றனர்.

மத்திய அரசின் 3 விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டம் டெல்லியைத் தொடர்ந்து ஹரியானா, உ.பி.யில் நடைபெற்று வருகிறது. உ.பி.யில் கடந்த 3-ந் தேதியன்று துணை முதல்வர் கேசவ் பிரசாத் மெளரியா பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி லக்கிம்பூர் அருகே நடைபெற்றது.

லக்கிம்பூர் வன்முறை: மகாராஷ்டிராவில் இன்று பந்த்.. அத்தியாவசிய சேவைகள் தவிர அனைத்தும் முடக்கம்

English summary

The Second FIR in the October 3 Lakhimpur violence has been registered on the complaint of a local BJP worker. It not mention Farmers deaths.