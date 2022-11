தமிழர்களுக்கு ஒன்று என்றால் அப்துல்லா உடனே தொடர்பு கொள்வார்! குவைத்துக்கான இந்தியத் தூதர் பாராட்டு!

International

oi-Arsath Kan

குவைத்: தமிழர்களின் நலனுக்காக தன்னை அதிகம் முறை தொடர்பு கொண்டு பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எம்.அப்துல்லா என, குவைத்துக்கான இந்தியத் தூதர் சிபி ஜார்ஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

குவைத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

புதுக்கோட்டை முதல்வர் கோட்டை! அப்படியே டெல்லி செங்கோட்டையில் உங்கள..கோரிக்கை வைத்த எம்.எம்.அப்துல்லா

English summary

Indian Ambassador to Kuwait Sibi George has said that Member of Parliament MM Abdullah has contacted him many times for the welfare of Tamils.