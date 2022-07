பறக்கும் விமானத்தில் நடந்த உவ்வே சம்பவம்! சாப்பாட்டு தட்டில் கிடந்த ‘பாம்பு தலை’.! மிரண்டு போன பயணி!

International

oi-Rajkumar R

இஸ்தான்புல் : துருக்கி நாட்டில் இருந்து ஜெர்மனிக்குச் சென்ற விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிக்கு வழங்கப்பட்ட உணவில் பாம்பு தலை இருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், கேட்டரிங் நிறுவனத்தை ரத்து செய்து இருப்பதாக விமான நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

சாப்பாட்டு தட்டில் கிடந்த ‘பாம்பு தலை’.! மிரண்டு போன பயணி!

உள்நாட்டு விமானங்களைத் தவிர நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் வெளிநாட்டு விமானங்களில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு விமான நிறுவனங்களை சார்பில் உணவு வகைகள் குளிர்பானங்கள் மற்றும் மது வகைகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம்.

இதற்கான கட்டணம் விமான டிக்கெட்டின் ஒரு பகுதியாக வசூலிக்கப்படுகிறது பெரும்பாலும் பல ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பிறக்கும் போது சுவை மொட்டுகள் செயல்படாது என்பதால் உணவுகளை சுவையை அறிய முடியாது.

English summary

The airline has canceled the catering service after the incident of snake head in the food served to the passenger on the Sun Express flight from Turkey to Germany caused a great shock.