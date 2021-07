நெருங்கி வரும் சீனா.. தாலிபான்கள் குழுவின் அதிமுக்கிய சீன பயணம்.. ஆப்கனில் அடுத்து என்ன? பரபர தகவல்

International

பெய்ஜிங்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், திடீர் பயணமாக ஒன்பது பேரைக் கொண்ட தாலிபான் குழு சீனாவுக்குச் சென்றுள்ளது. அந்நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யி-ஐ சந்தித்த தாலிபான்கள் குழு, ஆப்கானில் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது, வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசித்துள்ளது.

அமெரிக்க இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்குப் பிறகு அல்கொய்தா அமைப்பு மீதான தாக்குதல்களை அமெரிக்கா தீவிரப்படுத்தியது. இதற்காக ஆப்கன் நாட்டில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அமெரிக்கப் படைகள் இருந்தன.

அமெரிக்கப் படைகள் இருந்ததால், தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்காமல் இருந்தது. ஆனால், கடந்த மாதம் அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதுமே தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதல்களைத் தொடங்கிவிட்டன.

மிக விரைவில் ஆப்கனில் தாலிபான்கள் ஆட்சி.. சில வாரங்களில் 90% பகுதிகளை கைபற்றிய தாலிபான்.. பரபர தகவல்

Taliban representatives met Foreign Minister Wang Yi in the northern Chinese city of Tianjin on a two-day visit. China told that it expected Taliban group to play an important role in ending Afghanistan's war and rebuilding the country,