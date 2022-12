நிரம்பி வழியும் ஐசியூ படுக்கைகள்.. சுடுகாட்டில் நீண்ட வரிசை.. சீனாவை அலற விடும் புதிய வகை கொரோனா

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு மிக வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. BF.7 வகை மாறுபாடு வைரசே இந்த அதிவேக பரவலுக்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. உயிரிழப்புகளை சீனா குறைத்துக் காட்டினாலும் அந்த நாட்டில் உண்மை நிலவரம் வேறுமாதிரியாக இருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

கொரோனாவை முதன் முதலாக உலகத்திற்கு பரப்பிவிட்ட சீனா, தற்போது கொரோனா சுழலில் சிக்கியிருக்கிறது.

2019 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலாக கொரோனா பரவிய போது தனது கடுமையான ஜீரோ கோவிட் பாலிசி கொண்டு வந்து கொரோனாவை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதாக சீனா கூறி வந்தது.

அய்யோ பாவம்.. அதிகரிக்கும் கொரோனா.. சரித்திரத்தில் முதல் முறையாக தடுப்பூசிகளை இறக்குமதி செய்யும் சீனா

English summary

The number of corona cases in China is increasing rapidly. The BF.7 variant virus is said to be responsible for this rapid spread. Although China has downplayed the number of casualties, reports suggest that the actual situation in the country is different.