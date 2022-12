புரியாத புதிராக சீனா.. மீண்டும் புறப்பட்ட கொரோனா வைரஸ்.. உலக நாடுகளை நினைத்து சுகாதார நிறுவனம்

International

oi-Nantha Kumar R

ஜெனீவா: சீனாவில் மீண்டும் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் மீண்டும் உலக நாடுகளை பாதிக்கலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. இதனால் உலக சுகாதார நிறுவனம் கவலையடைந்துள்ள நிலையில் அந்நாட்டுக்கு கோரிக்கை ஒன்றை வைத்துள்ளது.

சீனாவில் இருந்து பரவ தொடங்கிய கொரேனா வைரஸ் உருமாறி உருமாறி பல நாடுகளை தாக்கியது. இந்தியா உள்பட ஒட்டுமொத்த உலகத்தை இந்த கொரோனா வைரஸ் முடக்கி போட்டுவிட்டது.

பல கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக மக்கள் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில் தான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு குறைய தொடங்கியது.

As the spread of Corona has increased again in China, there is a fear that it may affect the countries of the world again. The World Health Organization is worried about this and has made a request to the country.