உ.பி. தேர்தல்: பிரசாரத்துக்கு சென்ற பாஜக எம்.எல்.ஏ.வை ஓட, ஓட விரட்டியடித்த பொதுமக்கள்.. பரபர வீடியோ!

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பிரசாரம் செய்ய சென்ற பாஜக எம்.எல்.ஏ.வை பொதுமக்கள் ஓட,ஓட விரட்டினார்கள். உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவித்தது.

இதனால் அங்கு அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற என்று பா.ஜ.க மிக தீவிரமாக இருக்கிறது.

English summary

The BJP MLA who went to campaign in Uttar Pradesh was chased away by the public. In Uttar Pradesh, the BJP is led by Chief Minister Yogi Adityanath