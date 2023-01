’கிட்டி கண்ணன்’ பொய்யும் புரட்டும்! குழப்பத்திற்கு முழு உருவம் ஓபிஎஸ்! கொந்தளித்த மதுரை ’மாஜி’!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : குழப்பத்திற்கு முழு உருவம், சிக்கலுக்கு எடுத்துக்காட்டு முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் எனவும், ஒருபுறம் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார் என்கிறார், மறுபுறம் பாஜகாவுக்கு ஆதரவு என்கிறார் என அதிமுக எம்.எல்.ஏ.ராஜன் செல்லப்பா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரின் மகள் திருமணம் வருகிற பிப்ரவரி 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதில் தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இபிஎஸ் பங்கேற்க உள்ள நிலையில்., திருமணத்தன்று 50-ஏழை எளிய திருமண ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிகழ்விற்காக திருமங்கலம் MLA-வும் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்க்கு நேரில் வருகை தந்தார்.

A complete picture of the confusion, exemplified by the problem is the ex-coordinator OPS, AIADMK MLA Rajan Chellappa has severely criticized AIADMK MLA Rajan Chellappa for saying that he is ready for talks on one hand and supporting BJP on the other hand.