தேனியில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை.. தேங்கிய மழை நீர்.. சிரமத்தில் வாகன ஓட்டிகள்!

மதுரை: தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் மதுரை, தேனி, விருதுநகர் மாவட்டங்களில் இன்று மாலை கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. இதனால் பல இடங்களில் சாலைகளில் தேங்கிய மழை நீரால் வாகன ஓட்டிகள் மெதுவாக சென்றனர்.

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பல இடங்களில் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருகிறது.

இந்த நிலையில் வானிலை ஆய்வு மையம் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யும் என தெரிவித்திருந்தது.

Heavy rains lashed Madurai, Theni and Virudhunagar districts this evening while it is raining widely across Tamil Nadu. As a result, motorists were moving slowly due to the stagnant rainwater on the roads at many places.