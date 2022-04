ஜாதகத்தில் கோளாறு: ஆட்டுக்கு தாலி கட்டிய இளைஞர் - இருதார தோஷம் நீங்க பரிகாரம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒருவரின் ஜாதகத்தில் இரண்டு தார திருமண தோஷம் இருந்தால் வாழை மரத்திற்கு தாலி கட்டுவார்கள். ஒரு இளைஞரோ தனது ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷம் நீங்க ஆட்டுக்கு தாலி கட்டி மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். இன்றைய கால கட்டத்தில் திருமணம் நடைபெறுவது எளிதான காரியமாக இல்லை. பல லட்சம் செலவு செய்ய தயாராக இருந்தாலும் கல்யாணத்திற்கு பெண் கிடைப்பது கஷ்டமாக உள்ளது. பல 90 கிட்ஸ்களின் வாழ்க்கை துணை கிடைக்காமல் தனியாகவே போய் கொண்டுள்ளது. தோஷங்கள்தான் திருமண தடைக்குக் காரணமாக உள்ளது.

திருமண தடை நீங்கவும் தோஷம் நீங்கவும் தமிழகத்தில் பல பரிகாரக்கோவில்கள் உள்ளன. மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருமணஞ்சேரி, கும்பகோணம் அருகில் உள்ள திருநாகேஸ்வரம், திருப்பாம்புரம், ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள காளஹஸ்தி கோயில்களிலும் கூட்டம் குறைந்தபாடில்லை.

இருதார தோஷம், களத்திர தோஷம் இருந்தல் தமிழகத்தில் வாழை மரத்திற்குத் தாலி கட்டுவார்கள் வட மாநிலங்களிலும் குறிப்பிட்ட சில மரங்களுக்கு தாலி கட்டும் வழக்கத்தை பல பகுதிகளில் காணமுடியும்.

English summary

A man in Nuzividu in Andhra Pradesh's Eluru district has married a goat. Wanting to get married, the young man had consulted an astrologer who predicted he would get married twice but had a dosha in his horoscope.