பீகாரில் தொடரும் அதிர்ச்சி.. கள்ளச்சாராயம் குடித்த 24 பேர் பரிதாப பலி.. போலீஸ் தீவிர விசாரணை!

Patna

பாட்னா: பீகாரில் கள்ளச்சாராயம் குடித்த 24 பேர் பலியான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. வடக்கு பீகாரில் இருக்கும் கோபால்கஞ்ச் மற்றும் மேற்கு சாம்பரான் மாவட்டங்களில் 24 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.

வடக்கு பீகாரில் சமீப நாட்களாக கள்ளச்சாராயம் குடித்து பலர் பலியாகி வருகிறார்கள். இங்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் மதுக்கடைகளை நடத்த கட்டுப்பாடு உள்ளது. சில மாவட்டங்களில் மதுவிலக்கு அமலில் உள்ளது.

இதனால் பல்வேறு இடங்களில் புற்றீசல் போல கள்ளச்சாராய கடைகள் திறக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த அக்டோபர் 28ம் தேதி ஹூச் பகுதியில் 8 பேர் கள்ளச்சாராயம் குடித்து பலியானார்கள்.

Atleast 24 people have died and several others fell ill after consuming suspected spurious liquor in Gopalganj and West Champaran districts of Bihar, where total prohibition is in place, in the last two days.