மனதில் இருந்த பாரம்.. புயலை கிளப்பிய ரங்கசாமி! முறிகிறதா புதுச்சேரி பாஜக கூட்டணி?பீகாரில் நடந்துச்சே

Puducherry

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் கூட்டணி ஆட்சி செய்து வரும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே விரிசல் ஏற்பட்டு இருப்பது சமீப காலமாக அவர் அளித்து வரும் பேட்டிகளின் வாயிலாக தெரிகிறது.

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டு பாஜக ஆதரவோடு ஆட்சியை தொடர்ந்த நிதீஷ் குமார், 2020 தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார்.

இதில் நிதீஷ் குமார் கட்சியை விட பாஜக அதிக இடங்களில் வென்றதால் அரசில் அதன் ஆதிக்கம் அதிகம் இருந்தது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த நிதீஷ் குமார், பாஜகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் ஆர்.ஜே.டியுடன் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்தார்.

சீனாவுக்கு செக்.. இந்திய கடற்படையில் இணையும் நாசகார போர்க்கப்பல்.. இத்தனை பாதுகாப்பு அம்சங்களா?

English summary

The rift between Chief Minister Rangasamy, who is ruling the coalition in Puducherry, and the BJP is evident from the interviews he has been giving in recent times.