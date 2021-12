இராமநாதபுரம் மாணவர் மர்ம மரணம்... ட்விட்டரில் டிரெண்டாகும் #JusticeForManikandan

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம்: இராமநாதபுரத்தில் போலீசார் தாக்கியதால் மரணம் அடைந்ததாகக் கூறப்படும் மணிகண்டனின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு #JusticeForManikandan என்ற ஹேஸ்டேக் இந்திய அளவில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே கீழத்தூவல் காவல் நிலைய போலீசார் மேலதூவல் கிராமம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த நீர்க்கோழியேந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் மணிகண்டன் தனது நண்பரான சஞ்சய் உடன் மாலை 4.30க்கு முதுகுளத்தூர் வந்துள்ளார்.

வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் மணிகண்டனின் இரு சக்கர வாகனத்தைத் தடுத்து நிறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

The hashtag #JusticeForManikandan seeking justice for the death of Manikandan, who was allegedly beaten to death by police in Ramanathapuram, is trending across India.