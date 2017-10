பாஜகவுக்கு "பில்டிங் ஸ்டிராங்கு, பேஸ்மென்ட் வீக்கு".. போட்டுத் தாக்கும் குஷ்பு

சென்னை: மெர்சல் படத்துக்கு பாஜகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவது தலைநகரம் படத்தில் வடிவேல் காமெடி போல் உள்ளதாக நடிகை குஷ்பு டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளிக்கு வெளியான மெர்சல் திரைப்படத்தில் ஜிஎஸ்டி, டிஜிட்டல் இந்தியா, மருத்துவ துறை உள்ளிட்டவற்றுக்கு எதிராக காட்சி உள்ளதால் தேசிய அளவில் பாஜகவுக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக தேசிய மீடியாக்களும் விவாதம் செய்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில் பாஜகவுக்கு எதிராக உள்ள 4 காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என்று பாஜகவினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அதன்பேரில் காட்சிகளை நீக்க தயாரிப்பாளர் குழு முடிவு செய்துள்ளது. தீபாவளி முதல் எங்கும் மெர்சல், எதிலும் மெர்சல் என மெர்சல் குறித்த பேச்சுகளும், விவாதங்களும் வரிசை கட்டியுள்ளன.

பெரும்பாலான மக்கள் மெர்சல் படத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். அதுபோல் நடிகையும், காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளருமான குஷ்பு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

#BJP is like Vadivelu in #Thalainagaram. "building strong basement weak".d way dey r gng v shud say #BJP=BanningJitteryParty. #MersalVsModi