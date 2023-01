சல்லி சல்லியா நொறுங்கிடுச்சே.. கணிப்புகளை கலைத்த நயினார்! அதிமுக - பாஜக கூட்டணி தொடருதாம்

Thirunelveli

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருநெல்வேலி: அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணியில் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை என நெல்லையில் நடந்த விழாவில் பாஜக சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்து இருக்கிறார். அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக எதிர்ப்பு நிலைபாட்டில் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் நயினார் நாகேந்திரன் இவ்வாறு பேசி உள்ளார்.

தேவேந்திர குல வேளாளர் பண்பாட்டு நடுவம் சார்பில் நெல்லை கொக்கிரகுளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் விவசாயத்திற்கு மழை பொழிய செய்து பேரு உதவியாக இருந்த இந்திரனை வழிபடும் இந்திர விழா கொண்டாடப்பட்டது.

இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய பாஜக சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "தேவேந்திரகுல மக்களின் பாரம்பரியத்தை போற்றும் வகையில் இந்திர விழா நடத்தப்பட்டு வந்தது.

English summary

BJP Assembly Committee President Nayinar Nagendran said that there is no difference of opinion in the alliance between AIADMK and BJP