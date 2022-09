திமுக எம்.பி மகன் மீது வழக்குப்பதிவு.. சிக்கிய மணல் 'கடத்தல்' லாரிகள்.. நெல்லையில் ஷாக்!

Thirunelveli

oi-Vignesh Selvaraj

நெல்லை : நெல்லையில் குவாரி மணல் கடத்தல் தொடர்பாக திமுக எம்.பி ஞானதிரவியத்தின் மகன் தினகரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய்யப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லையில் குவாரி மணல் கடத்தல் வழக்கில் திமுக எம்.பி ஞானதிரவியம் மகன் தினகரன் மீது காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனால், விரைவில் அவர் கைது செய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. மணல் கடத்தல் விவகாரத்தில் ஆளுங்கட்சி எம்.பி மகன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட சம்பவம் நெல்லை அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

A case has been registered against Dhinakaran, son of Nellai DMK MP Gnanathiraviyam, in connection with the smuggling of quarry sand in Nellai.