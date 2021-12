சாப்ஃடர் பள்ளி சுவர் இடிந்து 3 மாணவர்கள் பலி.. பள்ளி தாளாளர், தலைமை ஆசிரியை உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது!

Thirunelveli

oi-Rayar A

நெல்லை: நெல்லை டவுன் பகுதியில் சாப்ஃடர் மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. கொரோனா காரணமாக தற்போது இந்த பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் இயங்கி வரும் நிலையில் இன்று காலை பயங்கர விபத்து நடந்துள்ளது.

காலை 11 மணிக்கு மாணவர்கள் பள்ளியின் கழிப்பறைக்கு சென்றனர். அப்போது பள்ளியின் கழிப்பறை சுற்றுச்சுவர் இடிந்து அந்த மாணவர்கள் மீது விழுந்தது. கழிவறைக்கு சென்ற சில மாணவர்கள்

இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி கொண்டனர்.

English summary

Three people, including a school administrator and a headmaster, have been arrested in connection with the collapse of a private school wall in Nellai, killing three students