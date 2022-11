தமிழ்நாட்டை வன்முறை களமாக்கும் சதிக்கு பின்னணியில் அவங்களா? - சந்தேகம் கிளப்பும் பீட்டர் அல்போன்ஸ்!

Thirunelveli

oi-Vignesh Selvaraj

நெல்லை : தமிழகத்தை வன்முறைக் களமாக மாற்ற மத்திய அரசு பின்னால் இருந்து இதுபோன்ற சீர்குலைப்பு வேலைகளை செய்கிறதோ என்ற அச்சம் ஏற்படுகிறது என தமிழ்நாடு சிறுபான்மை ஆணைய தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் மற்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் பேச்சு தமிழகத்தை வன்முறை சோதனைக் களமாக மாற்றும் வகையில் இருந்து வருவதாக பீட்டர் அல்போன்ஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், தமிழக ஆளுநரை திரும்பப் பெற வேண்டும் என திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி எம்.பிக்கள் கையெழுத்திட்டு, குடியரசு தலைவரிடம் மனு அளிக்கும் முடிவை சிறுபான்மை சமூகம் ஒட்டுமொத்தமாக ஆதரிக்கிறது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Minorities Commission Chairman Peter Alphonse has said that there is a fear that the central government is doing such disruptive work from behind to turn Tamil Nadu into a field of violence.