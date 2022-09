இந்த ஒரு பரிகாரத்தை செய்து பாருங்கள்..தீராத கடனும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் கரைந்து போகும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் என்பது பழமொழி. அதாவது நாம் நம்முடைய முன் ஜென்மத்தில் செய்த பாவ புண்ணியத்தின் பலனுக்கு ஏற்பவே மீண்டும் மீண்டும் மனிதப் பிறப்பெடுத்து முந்தைய பிறவியில் செய்த பாவ புண்ணியத்திற்கு ஏற்ப பலன்களை அனுபவித்துக்கொண்டு அல்லல் படுகிறோம். நாம் என்னதான் தினந்தோறும் கடவுளை விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டாலும், முன் ஜென்மத்தில் செய்த கர்ம வினையை இந்த ஜென்மத்தில் வட்டியோடு அனுபவித்து தான் ஆகவேண்டும் என்பது நம் தலைவிதி. அதில் ஒன்று தான் நம்மை இந்த ஜென்மத்தில் விடாது கருப்பாக துரத்திக்கொண்டிருக்கும் கடன் பிரச்சனை. காலை சுற்றிய பாம்பாக கடும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி வரும் கடன் பிரச்சினை தீர செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்களைப் பார்க்கலாம்.

இன்றைய காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு மனிதனாலும் கடன் வாங்காமல் காலத்தை தள்ள முடியாது. அவ்வளவு ஏன் நம்மைப் படைத்த கடவுளே கடன் வாங்கிக் கல்யாணம் செய்துவிட்டு, தினந்தோறும் அந்தக் கடனுக்கு வட்டி செலுத்திக்கொண்டிருக்கிறார். அதே போல் அனைத்து நாடுகளுமே கடன் வலையில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றன. கடன் வாங்கினாலும் அதை எப்படி திருப்பிச் செலுத்துவது என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரியாமல் கையைப் பிசைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதைத் தான் அன்றைய பெரியோர்கள், பசியோடு தூங்கினாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் கடனோடு தூங்கச் செல்லாதே. உன்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது என்று.

ருணம், ரோகம் சத்ரு இந்த மூன்றும் ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடாது. ருணம் என்றால் கடன், ரோகம் என்றால் நோய் சத்ரு என்றால் எதிரிகள். ஏழைகளுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் கடனும் கோடீஸ்வரர்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் கடனும் ஏற்படுகிறது. ஒருசிலருக்கு கடன் இருந்தால் தூக்கம் வராது. ஒரு சிலருக்கு கடன் இல்லாவிட்டால் தூக்கம் வராது. கடனே வாங்காமல் சிலர் குடும்பம் நடத்தி பழகிக்கொள்வார்கள். சிலரோ கடனை உடனை வாங்கியாவது ஆடம்பரமாக வாழ்க்கை நடத்துவார்கள் காலத்திற்கும் இஎம்ஐ கட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள்.

English summary

Kadan Pirachinai Theerum Parikaram: Kadan Theera Eliya Vazhi. No matter how much we bow down to God every day, it is our destiny to experience the karmic action done in the previous life with interest in this life. One of them is the debt problem that is chasing us in this life. Let's look at the remedies to solve the debt problem that is causing serious problems like a snake around the morning.