என் குழந்தைக்கு அப்படித்தான் சொல்லி வளர்க்கிறேன்...ஆரியின் அசத்தல் அட்வைஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குழந்தைகளை வளர்ப்பதைப் பற்றி பெற்றோர்களுக்கு ஆரி அட்வைஸ் கொடுத்துள்ளார்.

பெண் குழந்தைகளை தைரியமாக வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஆரியின் அட்வைஸ் ரசிகர்களின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சமூக கருத்துக்கள் பேசிய ஆரியின் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Aari has given advice to parents about raising children. Aari's advice to raise girls bravely has been well received among the fans.