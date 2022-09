எதிர்நீச்சல் குணசேகரின் ஆரம்ப கால வாழ்க்கை இவ்வளவு போராட்டம் ஆனதா... வாழ்க்கையை மாற்றிய தருணம்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் குணசேகரனாக நடிக்கும் மாரிமுத்துவின் ஆரம்ப காலம் பல சோதனைகள் நிறைந்ததாக இருந்துள்ளது என்று கூறியிருக்கிறார்.

படிப்பில் கெட்டிக்காரராக இருந்த மாரிமுத்து திரைத்துறைக்கு வர காரணம் முதல் மரியாதை திரைப்படம் தானாம்.

அவருடைய ஊரிலேயே யாரும் அதிகமாக படிக்காத நேரத்திலும் இவர் பல மயில் தூரம் நடந்து சென்று கடினமாக படித்து வந்துள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் கல்லூரி படிப்பை முடிவடைந்ததும் திரைத்துறைக்கு காலடி எடுத்து வைத்துள்ளார்.

English summary

Marimuthu, who plays the role of Gunasekaran in Sun TV's ethir neechal serial, has said that his early days were full of trials. Marimuthu, who was good at studies, came to the film industry because of the first respect movie.