சன் டிவி சீரியலில் அறிமுகமாகும் பழம்பெரும் நடிகை கே.ஆர்.விஜயா... இனி ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெள்ளித்திரையில் ஒரு காலத்தில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் வலம் வந்துகொண்டிருந்த நடிகை தற்போது சன் டிவி சீரியலில் அறிமுகமாகியிருக்கிறார்.

சன் டிவி சீரியல் தற்போது டிஆர்பி அதிகரிப்பதற்காக கையாண்டிருக்கும் விதம் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

அழிவை நோக்கிச் செல்கின்றனவா அம்மா உணவகங்கள்?.. அரசு உறுதி செய்யுமா?.. கமல்ஹாசன்

இது வரைக்கும் இல்லாத வகையில் கே ஆர் விஜயா முதல்முறையாக சீரியலில் அறிமுகமாகி இருக்கிறார்.

English summary

K.R.Vijaya is doing a cameo appearance in The Anbe Vaa serial which is being telecast on Sun TV. Fans have been congratulating him on this.