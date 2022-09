பாசத்தை பதுங்கி காட்டிய கலா மாஸ்டர்.. திகைப்பில் மீனா.. வேற லெவலில் உணர்ச்சி பூர்வமான வார்த்தைகள்

Television

சென்னை: மீனாவின் பிறந்தநாளையொட்டி மீனாவின் நெருங்கிய நண்பரும் தோழியுமான பிரபல நடன இயக்குனர் கலா மாஸ்டர் மற்றும் மீனாவின் திரையுலக தோழிகள் இணைந்து கொடுத்துள்ள இன்ப அதிர்ச்சி வீடியோக்கள் மற்றும் போட்டோக்களை மீனாவின் ரசிகர்கள் ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

மீனாவின் கணவர் இறந்த சில நாட்களே ஆன நிலையில் அவருக்கு அந்த சோகம் தெரியாதவாறு பிறந்த நாளை கொண்டாட மீனாவின் சக தோழிகள் செய்த செயலை பலர் பாராட்டி வருவதோடு மீனாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கூறி வருகின்றனர்.

Kala Master, who cares a lot for Meena, paid a surprise visit to Meena on her birthday and posted a video saying "Happy Birthday Meena!! A sister from another mother. I wish you to be happy forever. I hope you enjoyed the surprise. Love you Nilawe. Our bond. He has recorded his greeting message saying that we will cherish forever.