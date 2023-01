பணப் பையோடு வெளியே வந்த கதிரவன் ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்பு.. இதுதான் காரணமாம்! இப்படி சொல்லிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து நேற்று வெளியேறிய கதிரவன் இன்று ரசிகர்களிடம் முதல் முறையாக மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

முதல் முறையாக வந்த பண முட்டையில் மூன்று லட்சம் மட்டுமே இருந்த நிலையில் அதை உடனே கதிரவன் எடுத்துவிட்டார்.

கடைசி நாள் வரைக்கும் கதிரவன் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருப்பார் என்று அவருக்கு ஓட்டு அளித்து ஆதரவு தெரிவித்து வந்த ரசிகர்களுக்கு கதிரவனின் செயல் வருத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறதாம்.

பிக் பாஸ் உள்ளே மீண்டும் வந்த ரச்சிதா.. அந்த ஒரு நபரை மட்டும் புறக்கணிப்பு.. உண்மையை உளறி விட்டாரே

English summary

Kathiravan, who left Bigg Boss Tamil season 6 yesterday, apologized to the fans for the first time and released a video.The money egg that arrived the first time had only three lakhs in it and Katiravan immediately took it away.Kathiravan's action has given grief to the fans who voted and supported him till the last day.