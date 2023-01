ஈஸ்வரியிடம் எழிலை போட்டுக் கொடுத்த வர்ஷினி..குடும்பத்திற்கு தெரிந்த உண்மை..கோபியில் திடீர் மனமாற்றம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் ஆபீஸில் நடந்த விஷயங்களை வர்ஷினி, ஈஸ்வரியிடம் போட்டு கொடுத்து இருக்கிறார்.

எழில் படம் பாதியிலே முடிவடைந்த நிலையில் கோபி திடீர் மனமாற்றம் அடைந்திருக்கிறார்.

பாக்கியா சமையல் செய்யும் இடத்தில் பெண்களால் பாக்யாவுக்கு புது பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.

திடீரென முடிவடையப்போகிறதா? பாக்கியலட்சுமி.. வெளியான புகைப்படங்கள்.. இதுதான் காரணமாம்!?

English summary

In Baakkiyalakshmi serial, Varshini tells Ishwari about the things that happened in the office.Gopi suddenly has a change of heart when the film Eshil is half over.Baakkiya gets into a new problem with the girls at the place where Baakkiya is cooking. .