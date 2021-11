இப்படியெல்லாம் ஒருத்தன் கூட நட்பா பழகுவதற்கு சும்மா இருக்கலாம்.. பிரியங்காவை சீண்டும் தாமரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: என்ன தான் நட்பாக இருந்தாலும் போட்டியில் பிரியங்காவை பற்றி நிரூப் பேசியதை கேட்டு அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்து வருகின்றனர்.

எப்பவாவது இப்படி சண்டை போடலாம் ஆனா எப்பவும் இப்படியேவா சண்டை போட்டுக் கொண்டு இருப்பது என்று ரசிகர்கள் அறிவுரை கூறி வருகின்றனர்.

இலங்கை போதை பொருள் கடத்தல் மன்னன் அங்கொட லொக்கா வழக்கு - பெங்களூருவில் பதுங்கியிருந்த இருவர் கைது

பிரியங்கா நிரூப் சண்டையை பார்த்து தாமரை கழுவி ஊற்றி இருக்கிறார்.

English summary

When it comes to the task, Lotus has made Nirup and Priyanka fight. Fans are also confused about their fight.