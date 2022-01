ஜெயிக்க வாய்ப்பில்லை என்று தோன்றுகிறது, பதட்டத்தில் அமீர்... காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தற்போது பண பெட்டியைப் பார்த்து அமீர் மனம் மாறியுள்ளார்.

தன்னுடைய மனதில் இருக்கும் பதட்டத்தை போட்டியாளர்கள் இடம் வெளிப்படுத்தி பேசியதை பார்த்து ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

English summary

Amir has changed his mind after seeing the cash box currently on the Bigg Boss show.Fans are lamenting the fact that the contestants have spoken out about the tension in his mind.