மாற்றப்பட்ட பிக்பாஸ் ரூல்ஸ்... காரணம்.. இதுதான் முடிவா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி 5 வது சீசனில் இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் பல திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

இதுவரைக்கும் இல்லாததை இந்த சீசனில் பார்த்ததும் ரசிகர்கள் ஒருபக்கமாக குழப்பத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.

டோங்கோவில் கடலுக்குள் வெடித்த எரிமலையால் சுனாமி.. பதைபதைக்க வைக்கும் காட்சிகள்

English summary

The Bigg Boss show season 5 has undergone a number of edits that have never been seen before.Fans have been on the sidelines of confusion ever since seeing what has not been the case this season.