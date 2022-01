பிக் பாஸ் தமிழ் 5: உள்ளே கிடைத்த அற்புதமான உறவு ராஜூ... பீலிங்கை கொட்டி பீல் பண்ண வைத்த அமீர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் தனக்கு கிடைத்த ராஜூவின் அன்பின் பெருமையை அமீர் இறுதிநாளில் பேசியுள்ளார்.

தனக்கும் ராஜுவுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிணைப்பு இருக்கிறது என்று அனைவரையும் பீல் பண்ண வைத்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் தமிழ் 5: பிரியங்காவுக்காக கமல் கொடுத்த கிப்ட்.. விளக்கம் வேற லெவல்

English summary

Bigg Boss Grand Finale 5:Amir talks about the love of Raju he got inside the Bigg Boss house on the last day. feel has made everyone believe that he and Raju have a bond like this.