இவ்ளோ சாக்ரிஃபைஸ் செய்தும் இந்த வாரம் வெளியேறும் நபர் இவர்தானா? கடைசியில் எல்லாம் வேஸ்ட்டா போச்சா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தற்போது 97வது நாள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில் இந்த வாரம் வெளியேறும் நபர் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த வாரம் நடந்து வரும் போட்டியாளர்கள் அனைவரும் தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு சாக்ரிஃபைஸ் செய்து வருகின்றனர்.

என்னதான் பிக்பாஸிற்காக போட்டியாளர்கள் sacrifice செய்தாலும் இந்த வாரம் வெளியேறும் நபர் ஏ டி கே தான் என தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

இனி அப்படி பேசினா வெளியே அனுப்பிவிடுவேன்... "அந்த" போட்டியாளருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பிக் பாஸ்

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is currently on its 97th day.In this case, the information about the person who will leave this week is coming out. All the contestants going on this week are sacrificing as much as they can.No matter what the contestants sacrifice for Bigg Boss, there are reports that ADK will be the one to leave this week.