திடீரென்று சறுக்கிய போட்டியாளர்... இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது இவர்தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் குறைந்த ஓட்டுகளில் இருக்கும் போட்டியாளர் பார்த்து ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சென்னையில் மழை.. தேங்கிய மழைநீர்.. மின்சாரம் பாய்ந்து சிறுவன் உள்பட 3 பேர் உயிரிழப்பு.. மக்களே உஷார்

நிகழ்ச்சிக்கு விறுவிறுப்பு கூட்டி கொண்டிருந்தவருக்கு திடீரென்று இப்படி ஒரு நிலைமையா?? என்று பலர் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been shocked to see the low-voting contestant on the Big Boss show this week.Is this a situation that suddenly came to the attention of those who were gathering for the show ?? Many are saying that.