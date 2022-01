ஜூலி வந்தால் நமக்கு ஜாலி... கொண்டாடும் நெட்டிசன்கள்... ஆரம்பமே இப்படியா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ஜூலி மீண்டும் கலந்துகொள்வது ரசிகர்களிடம் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டாவது போட்டியாளராக களமிறங்கி இருக்கும் ஜூலியை முதல் ப்ரமோவில் பார்த்ததும் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் நெட்டிசன்களும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: முதல் போட்டியாளரின் அறிமுகமே வேற லெவல்..இவர்தான் அவரா

English summary

Julie's return to the Bigg Boss Ultimate has aroused the interest of fans.Not only the fans but also the Netizens are celebrating after seeing Julie, who is banging as the second contestant, in the first promo.