oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய பாடலுக்கு ஆட்டம் போட்ட சிறுவனைப் பார்த்து மிரண்டு போயிருக்கிறாராம் சிவகார்த்திகேயன்.

சிவகார்த்திகேயனை மிரள வைத்த சிறுவன்... பாராட்டு அனிருத்துக்கா??

திரைப்படத்தில் பாடல் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து குழந்தைகளையும் அவர்கள் அதை நினைத்து குதூகலித்துள்ளார்.

ஆட்டம் போட்ட சிறுவனைப் பார்த்து அசந்துபோய் இருந்தாலும் வாய்ப்புகளை அனிருத்துக்கு வாரி வழங்கியுள்ளார்.

காய்கறி மாலை.. டிங்குடி டிங்காலே பாடல்.. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் கவனம் ஈர்த்த போராட்டம்...

English summary

Sivakarthikeyan is shocked to see a boy dancing to his song.Following the hit song in the movie, the children are excited to think about it.