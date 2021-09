கையை தூக்கி அங்கே தொங்கியபடி...ரசிகர்களின் மனதை ஆடவிட்ட தர்ஷா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரு சில நாட்களாக இதே பாவாடை தாவணியில் பார்த்து வந்தாலும் சலிக்காத பேரழகியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் தர்ஷா குப்தாவை பார்த்து ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ஆலமர விழுதினில் ஆட்டம் போடும் இவருடைய அழகை பார்த்து கவிதைகளை பொழியும் ரசிகர்களின் கவிதைகளால் இணையதளமே ஆட்டம் கண்டு விட்டது.

எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத பேரழகியான இவருடைய சைடு போஸ் ரசிகர்களின் கண்ணுக்குள்ளேயே நிற்கிறதாம்.

English summary

Her fans have been congratulating Darsha Gupta for posting actively on Instagram. They are also asking for an update on when the film Rudradandavam, which he has completed, will come up.