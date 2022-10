மிரட்டலான புது அவதாரம் எடுத்திருக்கும் தர்ஷா குப்தா..இனி ரவுடிங்க பாடு திண்டாட்டம் தான் போல!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிப்பில் விஜயசாந்திக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில் மிரட்டலாக களம் இறங்கி இருக்கும் தர்ஷா குப்தாவை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போய் இருக்கிறார்கள்.

குடும்ப பாங்காகவும் கவர்ச்சியாகவும் போட்டோக்கள் வெளியிட்டு வந்த தர்ஷா குப்தா தற்போது வெளியிட்டிருக்கும் போட்டோக்கள் பார்ப்பவர்களை கொஞ்சம் மிரள தான் வைத்திருக்கிறதாம்.

கடல் அலையோடு கபடி ஆடும் தர்ஷா குப்தா.. அலைமோதுகிறது ரசிகர்களின் மனது

English summary

Dharsha Gupta is threatening the police with tight pants, shirt, shoes and the bill of mass. Many fans who have seen this are commenting that all the raiders will be scared if they see Darsha who has come with the material.