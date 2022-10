குழந்தை பிறந்ததை எப்படி கணவரிடம் மறைக்க முடியும் "அந்த மார்க்” அர்னாவ் குற்றசாட்டுக்கு திவ்யா பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன திவ்யா ஸ்ரீதர் தன் கணவரும் நடிகருமான அர்னாவ் குற்றசாட்டுக்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

திவ்யாவுக்கு ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை இருப்பதை என்னிடம் மறைத்து தான் திருமணம் செய்திருந்தார் என்று அர்னாவ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

குழந்தை பிறந்ததை எப்படி கணவரிடம் ஒரு பெண்ணால் மறைக்க முடியும் எனக்கு ஆபரேஷன் செய்திருப்பதால் அந்த மார்க் அப்படியே இருக்கிறது என்று திவ்யா பதில் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

actress Divya Sridhar has responded to her husband and actor Arnav's allegations.Arnaav accuses Divya of getting married and hiding from me that she already has a child.Divya replied that how can a woman hide the birth of a child from her husband that the mark is still there because I have had an operation.