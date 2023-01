எதிர்நீச்சல் கரிகாலனுக்கு இத்தனை சோகங்களா? காலேஜ் ப்ரொபஸர் ஆக இருந்து நடிகராக மாறிய காரணம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலின் கரிகாலன் கேரக்டரில் நடிக்கும் நடிகரின் பெயர் விமல் குமார் தானம்.

சீரியல் நடிகர் விமல் ஆரம்பத்தில் ஒரு காலேஜ் பிரபஷராக வேலை பார்த்திருக்கிறார்.

கிரிக்கெட்டில் பெரிய சாதனை செய்ய வேண்டும் என்று காத்திருந்த எதிர் நீச்சல் கரிகாலன் பின்பு ஒரு நடிகராக மாறிய சுவாரசியமான தகவல்களை பற்றி அவரே கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Vimal Kumar is the actor who is playing the character of Karikalan in Sun TV's Ethirneechal serial.Serial actor Vimal initially worked as a college librarian.Ethirneechal Karikalan who was waiting to make it big in cricket and later became an actor himself tells interesting facts.