அழகால் மிரட்டும் லாஸ்லியா...பார்த்ததும் பரிதவிக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை: பால்வண்ண மேனியில் பளபளக்கும் அழகை காட்டி ரசிகர்களை மனதை அலைய வைத்திருக்கும் லாஸ்லியாவின் போட்டோவை பார்த்ததும் ரசிகர்களின் மனது லாஸ் ஆகிவிட்டதாம்.

இவர் அழகா அல்லது இவருடைய உடை அழகா என்று இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பட்டிமன்றமே நடக்கிறது.

எந்த மாதிரி லாஸ்லியாவை பார்த்தாலும் பரவசமாக இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூட்டம் இன்ஸ்டாகிராமை நோக்கி படையெடுத்து வருகிறது.

English summary

Lasliya, who was selected as the runner in the third of the Bigg Boss season, which was telecast on Vijay TV, has now become a heroine in films. His film has been released recently and has been well received by the fans and he is also taking photo suits. The photos he posted on the social media are going viral.