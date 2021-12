அண்ணாச்சி ஆணாதிக்கத்தில் செயல்படுகிறாரா??மறுத்த இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: என்னதான் அண்ணாச்சிக்கும் இசைவாணிக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் அண்ணாச்சியை பற்றி இசைவாணி கூறியிருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இசைவாணியிடம் அண்ணாச்சி நடந்து கொள்ளும் விதம் பலருடைய வெறுப்பையும் சம்பாதித்து இருக்கின்றது.

அண்ணாச்சி ஆணாதிக்கத்தில் செயல்படுகிறாரா என்று கேட்ட கேள்விக்கு இசைவாணியின் பதில் அனைவரையும் அதிர வைத்திருக்கிறது.

English summary

Isai vani's comments on Annachi's mood have been widely talked about among fans. He said that everyone was asking him about Annachi.