போட்டியினா வருவேன் பஸ்ட்டா... பாட்டு விடுவேன் பெஸ்டா.. மிரட்டும் இசைவாணி

oi-V Vasanthi

சென்னை: இசைவாணி லேட்டஸ்டாக வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

மீண்டும் அவருடைய பணி சிறப்பாக தொடங்கிவிட்டது என்று ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகின்றனர்.

பாட்டில் இருக்கும் எனர்ஜியையும், அர்த்தத்தையும் பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போய் விட்டார்களாம்.

English summary

The video released by the musician as the latest has captivated the fans.Fans have been heaping congratulations that his work has started well again.