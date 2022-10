குழந்தை பிறந்து ஒரு வாரம் ஆன நிலையில்... கலக்கப்போவது யாரு நவீன் வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சியில் பிரபலமான நவீனுக்கு தற்போது தான் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு குழந்தை பிறந்துள்ளது.

பல வருடங்களாக குழந்தை இல்லாமல் ஏக்கத்தில் இருந்த நவீன் இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருந்தார்.

தற்போது ஒரு வாரம் ஆன நிலையில் தன்னுடைய குழந்தையை பற்றி தன்னுடைய அன்பை உருக்கமாக பதிவில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

English summary

Naveen, who is famous in the show Shalakpowatu Yaaru, has given birth to a child just a week ago. Naveen, who was longing without a child for many years, shared this happy news with his fans. Now that it has been a week, he has expressed his love for his child in a video.