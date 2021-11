கையில் பேண்டேஜ் உடன் கமல்...இனி சிங்கத்தின் கர்ஜனை காணொளியில் நெகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வரலாற்றிலே.... பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி... கமலஹாசன் ரசிகர்களாலும்... மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ப்ரமோ இன்று வெளியான ப்ரமோவாகத்தான் இருக்க முடியும்.

அந்த அளவிற்கு நிகழ்ச்சி இனி எப்படி...? யாரால்..? நடத்தப்படும் கமல் வருவாரா..? என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்தனர்.

புதுச்சேரியில் திடீரென வெடித்த மர்மப் பொருள்... தரைமட்டமான வீடு.. 3 பேர் கவலைக்கிடம்!

எதிர்பார்த்திருந்த ரசிகர்களை ஏமாற்றாமல் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் இருந்தவாறு வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் ரசிகர்கள் முன் தோன்றி உற்சாகம் ஊட்டியுள்ளார்.

English summary

In a promo, Kamal has answered fans who were expecting him to host the show or not. Fans are saying that they want to get well soon when they see Kamal.